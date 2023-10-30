Экс-гендиректор «Белтелекома» Сиводедов досрочно вышел на свободу

Около месяца назад бывший гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов досрочно вышел на свободу, сообщают белорусские медиа.

С учетом времени, проведенного в СИЗО, и отбытой части наказания Сиводедову еще предстояло отбыть в заключении примерно два года. Но, судя по всему, на основании прошений ему заменили неотбытую часть на более мягкую меру наказания.

Сиводедов проходил по «делу Белтелекома» и в июле 2020 года получил 7 лет лишения свободы. Его признали виновным в получении взяток на сумму не меньше 470 тыс. долларов и 15 тыс. евро.