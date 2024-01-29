Минобороны Беларуси пугает воздушными провокациями в период выборов

Минобороны Беларуси заявило о возможности повторения воздушных провокаций в период выборов и предупредило о готовности сбивать любой гражданский объект, нарушивши воздушное пространство.

"Как раз в ходе всего этого предвыборного процесса, я думаю, мы можем столкнуться с провокациями, в том числе в воздушном пространстве. Нас сейчас прощупывают и будут дальше продолжать прощупывать со стремлением оценить наши возможности, возможно, спровоцировать нас на какие-то действия, как мы себя поведем в той или иной ситуации", - заявил в эфире госТВ замкомандующего ВВС и ПВО ВС РБ Леонид Давидович.

По его словам, если на белорусскую территорию залетит какой-нибудь гражданский самолет, военные "вынуждены будут применить по нему оружие".

"Это сценарий, который обкатывался уже неоднократно», - сказал Давидович. – «Эти сценарии нам известны. Мы о них знаем, мы готовимся к таким провокациям".

Шведский легкомоторный самолет 4 июля 2012 года залетел в воздушное пространство РБ вплоть до Минска и сбросил на маленьких парашютах сотни игрушечных плюшевых мишек с прикреплёнными к ним табличками. Плюшевый десант стал акцией протеста против нарушений свободы слова в Беларуси.

Давидович также посетовал на удвоение количества полетов разведывательной авиации НАТО у границ Беларуси в январе.

"С начала этого года, по сравнению, например, с прошлым месяцем, с декабрем, вдвое увеличилось количество полетов разведывательной авиации стран НАТО», - сказал он, добавив, что «мы прекрасно понимаем, что вся разведывательная информация, которую сейчас получают страны НАТО, страны, сопредельные с нашей республикой, используется в интересах Вооруженных сил Украины".