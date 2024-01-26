Кочанова предупредила молодежь, что надо будет защищать страну

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова готовит молодежь к тому, что придется идти на войну.

"Мы никогда никому не угрожали. Сегодня Польша, Литва, Латвия надуманно нас в этом обвиняют. Они стягивают войска, технику, проводят учения. Якобы от нас защищаются. Но мы никому не угрожаем. Но! Если надо будет — будем защищать нашу страну. Другого нам не дано", - заявила Кочанова на встрече с членами Молодежного совета.

Она также сказала, что Концепция национальной безопасности будет первым документом, который будет рассмотрен Всебелорусским народным собранием.