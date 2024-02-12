Последнее обновление: 12.02.2024 18:39

Власти Беларуси привлекут наемников «Вагнера» на время назначения депутатов

В период назначения депутатов нижней палаты парламента и местных советов белорусские власти привлекут наемников ЧВК «Вагнер» для «предотвращения провокаций».

"Мы готовимся к возможным провокациям, которыми нас захотят удивить. Но нас удивить невозможно. Если кто-то думает, что сможет застать МВД и внутренние войска врасплох, он попадет в наш капкан, который уже противнику подготовлен», - заявил в эфире госТВ командующий внутренними войсками ВС Беларуси Н.Карпенков.

«Ну и я скажу, что с нами здесь находятся инструкторы и советники ЧВК Вагнера. Если что, они готовы к этой ситуации где-то подключиться, оказать помощь», — добавил он.

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