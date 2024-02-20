Лукашенко «знает» о трех сценариях смены власти в Беларуси

Лукашенко сегодня озвучил три сценария, которые, как он утверждает, прорабатывают «беглые и их зарубежные кураторы».

"Первый - самый желанный для них. Это организация государственного переворота либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральной кампании. Но при этом сами оценивают его как маловероятный. Реальных предпосылок для раскачивания ситуации по аналогии с 2020 годом они пока не видят", - сказал глава государства.

"Второй - основной. Использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции и начального этапа для подготовки к госперевороту в ходе предстоящих президентских выборов в 2025 году. Именно на этот сюжет будут брошены все основные силы и ресурсы, активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста", - продолжил он. - "Как я говорил ранее, за нами очень внимательно следят и ждут, когда власть сделает ошибку, чтобы ее максимально использовать в своих целях. Этого допустить нельзя".

"Третий сценарий резервный - игра вдолгую с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь", - заключил Лукашенко.