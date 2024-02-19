Последнее обновление: 19.02.2024 13:07

В Беларуси введут ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений

Генпрокуратура Беларуси подготовила проект закона об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, сообщил сегодня генпрокурор Андрей Швед.

"По инициативе органов прокуратуры подготовлен законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от детей. Этот проект проходит процедуру согласования", - сказал Швед в парламенте.

Он отметил, что по инициативе прокуратуры также приняты определенные решения, касающиеся мер медицинского характера в отношении тех лиц, которые насиловали детей.

По его словам, важно "не допускать подобного рода даже обсуждения каких-либо тем".

"Деятельность наших оппонентов, которые пытаются разрушить наши ценности, пытаются разрушить нашу государственность, нашу мораль, направлена в целом на разрушение Беларуси как страны. Поэтому сегодня, в случае принятия по нашему предложению изменений, дополнений в закон, введения административной ответственности, с учетом практики дальше будем анализировать ситуацию", - сказал Швед.

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование