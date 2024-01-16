Лукашенко назвал военную силу главным аргументом нынешних времен

Лукашенко охарактеризовал ситуацию на Ближнем Востоке как гуманитарную катастрофу и назвал военную силу главным аргументом в международных отношениях в нынешние времена.

«Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Это страшнейшая гуманитарная катастрофа. Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны "цивилизованного" Запада никаких санкций не последовало. Дежурные заявления, как будто ничего не произошло», - посетовал Лукашенко на совещании по проектам Концепции нацбезопасности и новой Военной доктрины.

«К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений», - резюмировал он.