Власти Беларуси вбросили идею индивидуальной амнистии «раскаявшихся экстремистов»

Белорусские власти вбросили в массы идею возможной амнистии раскаявшихся «экстремистов» в так называемом «индивидуальном порядке».

Как утверждается, идея точечной амнистии «экстремистов» исходит от самого Лукашенко. Ее вброс в массы с экрана госТВ доверили главе МВД Ивану Кубракову.

«… хочу сказать, что [Лукашенко] подчеркнул: там, где граждане – в том числе и которые осуждены за экстремизм – в индивидуальном порядке, если человек раскаялся, да амнистия, может быть применена. Поэтому данный вопрос еще будет проработан дополнительно. Если действительно мы увидим эту искренность, что люди раскаиваются – ну почему нет. В индивидуальном порядке это возможно», – сказал Кубраков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что силовики выступают категорически против амнистии такой категории осужденных, упомянув возможность «экстремиста» обратиться к Лукашенко за помилованием.

«Что касается лиц, которые осуждены за «экстремизм», «терроризм», наше предложение было однозначное: к данной категории граждан не применять амнистию. Шансов было дано очень много, начиная от заявления обратиться к главе государства о помиловании. Самое главное решение по применению амнистии – это чтобы люди осознали, что они совершили и исправились. Но мы видим, определенная категория лиц – они не осознали то, что они совершили», - рассуждает глава МВД.

«…ну, вы все прекрасно понимаете, что это (экстремизм – ред.) страшное преступление, поэтому мы категорически против того, чтобы к данной категории граждан применять амнистию», – заключил он.