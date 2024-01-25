ПАСЕ наложила политические санкции на Азербайджан

Парламентская ассамблея Совета Европы в минувшую среду отказалась утверждать полномочия делегации Азербайджана.

Решение, наложившее политические санкции на делегацию Азербайджана, поддержало 76, против проголосовало 10 депутатов.

Согласно этому решению, список депутатов, присланный из Баку, не будет утвержден до тех пор, пока Азербайджан не выполнит решение регламента ПАСЕ. Речь идет об обязательствах государств-членов допускать мониторинговые, а также предвыборные миссии ПАСЕ, что власти Азербайджана отказались сделать.

Таким образом, в дальнейшем ПАСЕ продолжит работу без азербайджанских депутатов.

Принятая резолюция также утверждает, что "спустя более чем 20 лет после вступления в Совет Европы Азербайджан не выполнил основных обязательств... Остаются очень серьезные опасения относительно способности проводить свободные и честные выборы, относительно баланса власти, слабости парламента, независимости судебной власти и уважения к правам человека" и напоминает, что "по меньшей мере 18 медиа работников находятся под стражей".

Впрочем, перед началом заседания ПАСЕ, на котором ассамблея должна была рассмотреть решение о полномочиях азербайджанских депутатов, представители делегации Азербайджана сделали заявление для прессы о том, что они больше не заинтересованы в работе в ПАСЕ в нынешних условиях.

"Делегация Азербайджана решает прекратить взаимодействие с ассамблеей и работу в ней до дальнейших сообщений", – заявил глава азербайджанской делегации Самад Сеидов.

В ответ на вопрос о том, остается ли Азербайджан в составе Совета Европы, Сеидов воздержался от прогнозов, хотя и не стал исключать ни одного варианта: "Это не наша ответственность, но мы видим, что для нас, для делегации, находиться здесь невозможно из-за недопустимого и невыносимого подхода к моей стране".

Он допустил, что после запланированного рассмотрения решения о санкциях против Азербайджана в ПАСЕ будут и дальнейшие последствия для организации: "Решение будет серьезным ударом по беспристрастности и доверию к Совету Европы в целом, и ответственность за жесткие и необратимые последствия этого будет лежать на инициаторах".

Сеидов заявил, что считает инициативу с обжалованием полномочий азербайджанской делегации "частью злобной кампании" против его страны, обвинил западные страны во вмешательстве в азербайджанские выборы, в "коррупции", не уточнив, впрочем, детали этих обвинений.