Китай назвал неэффективными гиперзвуковые «чудо-ракеты» Путина

Китайские военные эксперты дали низкую оценку гиперзвуковым ракетам «Кинжал» — одному из пяти видов «чудо-оружия», которые Владимир Путин презентовал в 2018 г., утверждая, что они «не имеют аналогов» и способны преодолеть даже перспективные системы ПРО.

Ракеты Х-47М2 «Кинжал» оказались уязвимы для разработанных в 1970-е гг. американских систем Patriot, которые сейчас используют украинские силы ПВО, либо они, согласно отчетам украинских и американских военных, просто не попадают по целям.

«Появляется все больше и больше доказательств того, что заявления США и Украины по этому вопросу соответствуют действительности», — констатируется в статье шанхайского военного журнала Ordnance Industry Science and Technology, публикации которого одобряются на уровне Компартии и Национально-освободительной армии КНР, передает The Moscow Times.

Несмотря на декларации Кремля, эти ракеты неспособны существенно изменить ситуацию на поле боя в Украине, говорится в статье.

Представляя «Кинжал» почти шесть лет назад, Путин назвал его первой в мире маневрирующей гиперзвуковой ракетой. Однако его маневренность «нельзя сравнить с маневренностью реальной гиперзвуковой ракеты», говорится в шанхайском журнале, а траектория, по которой он движется, делает его уязвимым для таких систем ПВО, как Patriot.

В анализе, опубликованном в ведущем пекинском военно-научном журнале Military Arms, «Кинжал» называется «фактически лишь запускаемой с самолета версией тактической баллистической ракеты «Искандер». Он практически не может маневрировать на сверхзвуковых скоростях, а «его способность планировать в атмосфере на дальних расстояниях не оправдывает ожиданий».

«Кинжал» является «скоропалительным» проектом — ответвлением от «Искандера», он основан на «устаревшей технологии 1980-х гг.», говорится в шанхайском журнале.