Последнее обновление: 17.01.2024 16:10

ФРГ в новом пакете передала Украине боеприпасы и БПЛА

Правительство Германии опубликовало перечень военной помощи, которую предоставило Украине в новом пакете, следует из сообщения на сайте правительства.

В новом пакете помощи от Германии Украина получит боеприпасы к танкам Leopard 1; 25 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun; 8 бронетранспортеров; материалы для разминирования; 50 терминалов связи SatCom; 5 автомобилей для пограничной службы; 1840 боевых шлемов; 500 светодиодных ламп; 3 единицы автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники); 16 грузовиков Zetros.

Ранее сообщалось, что Германия в 2024 году предоставит Украине военные товары на более чем 7 млрд евро.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование