Украина и Великобритания подписали договор о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу 12 января подписали двустороннее соглашение по безопасности.

Документ под названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии" был подписан после переговоров в Мариинском дворце в Киеве.

Это соглашение стало первым среди договоров по безопасности во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

Обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщил после подписания президент Владимир Зеленский.

"Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Британией, то война бы не началась", – убежден он.

Риши Сунак со своей стороны подчеркнул, что это "первое из заверений по безопасности, которые подписывает Украина". Британский премьер подчеркнул, что Великобритания первой предоставляла Украине также летальное оружие, танки, дальнобойные ракеты и тому подобное.

"Первое, что в целом делает это соглашение – оно формализует те договоренности по безопасности, которые у нас сейчас есть. Второе – гарантирует, что эта поддержка является долгосрочной, чтобы Россия понимала, что мы остаемся вместе с Украиной", – сказал Сунак.

Премьер Британии пояснил также, что есть третий компонент, который предотвращает новое нападение после завершения текущей войны.

"В случае, если Россия снова нападет, мы предоставим ту поддержку, которая нужна Украине, быструю и надежную поддержку по безопасности, современное вооружение (для защиты) на земле, на море и в небе, экономическую поддержку, а также введем санкции, которые будут иметь цену для России. В этом отношении есть четкое и важное обязательство", – заявил Риши Сунак.

Лидеры также сообщили, что в соглашении прописан срок его действия – десять лет с возможностью продления. Однако в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока действие обязательств по безопасности завершится и будет инкорпорировано в систему НАТО.