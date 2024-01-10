Последнее обновление: 10.01.2024 12:51

Главы МИД 47 стран осудили Россию за импорт баллистических ракет из Северной Кореи

Министры иностранных дел 47 стран в совместном заявлении осудили поставки Северной Кореей баллистических ракет России.

Заявление подписали, в частности, представители США, Великобритании, Австралии, Германии, Канады, а также Евросоюза.

"Передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный режим нераспространения. Использование Россией баллистических ракет КНДР в Украине также предоставляет КНДР ценную техническую и военную информацию", – говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что передача баллистических ракет вместе с любым другим оружием и связанными материалами из КНДР в Россию нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.

Министры призвали КНДР и Россию соблюдать соответствующие резолюции Совбеза ООН и немедленно прекратить все действия, которые их нарушают.

"Пока Россия запускает волны ракет и беспилотников против украинского народа, мы будем продолжать вместе поддерживать Украину. Мы также призываем КНДР ответить на многочисленные и настоящие предложения вернуться к дипломатии, единственному пути к прочному миру на Корейском полуострове", – подчеркнули главы МИД.



<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование