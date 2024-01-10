Главы МИД 47 стран осудили Россию за импорт баллистических ракет из Северной Кореи

Министры иностранных дел 47 стран в совместном заявлении осудили поставки Северной Кореей баллистических ракет России.

Заявление подписали, в частности, представители США, Великобритании, Австралии, Германии, Канады, а также Евросоюза.

"Передача этого оружия увеличивает страдания украинского народа, поддерживает агрессивную войну России и подрывает глобальный режим нераспространения. Использование Россией баллистических ракет КНДР в Украине также предоставляет КНДР ценную техническую и военную информацию", – говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что передача баллистических ракет вместе с любым другим оружием и связанными материалами из КНДР в Россию нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.

Министры призвали КНДР и Россию соблюдать соответствующие резолюции Совбеза ООН и немедленно прекратить все действия, которые их нарушают.

"Пока Россия запускает волны ракет и беспилотников против украинского народа, мы будем продолжать вместе поддерживать Украину. Мы также призываем КНДР ответить на многочисленные и настоящие предложения вернуться к дипломатии, единственному пути к прочному миру на Корейском полуострове", – подчеркнули главы МИД.