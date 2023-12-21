Молдова рассчитывает выйти из СНГ до конца 2024 года

Власти Молдовы до конца 2024 года планируют выйти практически из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ.

Об этом рассказала в эфире Exclusiv TV депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Дойна Герман, передает Newsmaker.

"Мы находимся практически на заключительном этапе. Мы предложили в качестве цели до конца 2024 года завершить. Но это не значит, что не останется несколько нерешенных вопросов... Сейчас мы технически разрываем договоры, подписанные в рамках СНГ", – сказала депутат.

Герман также ответила, будет ли Молдова подписывать декларацию о выходе из СНГ, или это произойдет автоматически после расторжения всех договоров.

"Необязательно этот процесс должен завершиться каким-то заявлением или высказыванием окончательной позиции о выходе", – сказала депутат.

На фоне российского полномасштабного вторжения в Украину власти в Кишиневе заявили о постепенном выходе Молдовы из СНГ и уже денонсировали десятки соглашений, подписанных в рамках организации.

Правительство Молдовы также решило исключить СНГ из списка организаций, которым страна платит ежегодные членские взносы. В июле Молдова денонсировала Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ.