Последнее обновление: 17.12.2023 10:54

Австрия разблокировала новые санкции против РФ после уступки Украины по Raiffeisen

Австрия согласилась снять блокировку 12-го пакета санкций против России после того, как Украина исключила банк Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны.

Reuters со ссылкой на представителя ЕС сообщает, что исключение Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны Национальным агентством Украины по вопросам предотвращения коррупции является частью компромисса с Веной.

В решении саммита ЕС, опубликованном в четверг, содержалась фраза о том, что ЕС "приветствует принятие" 12-го пакета санкций против России. Но позже стало известно, что юридическая договоренность еще не была достигнута, и ее блокировала Австрия из-за объявления Raiffeisen международным спонсором войны.

Между тем, Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, с помощью которого российские компании осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные прибыли, из которых затем финансирует бюджет РФ своими налогами.



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