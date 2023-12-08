В очередной пакет антироссийских санкций вошел запрет на поставки алмазов из РФ

Запрет на поставку российских алмазов включен в очередной пакет ограничительных мер в отношении России. Об этом сообщил сегодня глава правительства Бельгии Александр Де Кроо.

"Очередной санкционный пакет подготовлен, одним из важных элементов этого пакета является запрет на российские алмазы для рынка "Группы семи", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировало бельгийское телевидение.

"На протяжении прошедших месяцев мы активно работали над тем, чтобы исключить эти алмазы, но таким образом, чтобы это не нанесло ущерба нам. И, наконец, мы и "Группа семи" пришли к соглашению", - отметил бельгийский премьер.