Последнее обновление: 07.12.2023 13:51

ФСБ задержала белоруса по подозрению в подрыве ж/д состава

Сотрудники ФСБ задержали белоруса по подозрению в подрыве железнодорожного состава, сообщают российские СМИ.

Как утверждает ФСБ, мужчина «получал указания от другого гражданина Беларуси, живущего в Литве». Задержанный по делу о подрыве ж/д составов рассказал, что установил на взорвавшихся позже поездах магнитные мины. Взрывные устройства он забрал из тайника, привез их в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

Напомним, 29 и 30 ноября на перегоне Итыкит-Окусикан при движении по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. Телеграм-канал Baza сообщил, что причиной пожара стал взрыв двух цистерн с топливо.

ФСБ квалифицировало инцидент как теракт. По подозрению в совершении преступления российское ведомство задержало гражданина Беларуси, который якобы действовал «в интересах украинских спецслужб».



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