США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $175 млн

Соединенные Штаты в среду объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 175 миллионов долларов.

В пакет включены ракеты AIM-9M и AIM-7 для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые ракеты с оптическим отслеживанием TOW и противотанковые системы Javelin и AT-4.

В списке упоминаются также более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования, боеприпасы для подрыва препятствий, оборудование для защиты критически важных объектов национальной инфраструктуры, а также запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Предыдущий пакет военной помощи на сумму 100 миллионов долларов США объявляли 20 ноября. В него вошли, среди прочего, одна реактивная систем залпового огня HIMARS, зенитные ракеты Stinger, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.