Россия договорилась с Ираном вместе противодействовать западным санкциям

Россия и Иран подписали декларацию, в которой обязались вместе противодействовать западным санкциям, наложенным на обе страны.

Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с иранским коллегой в Москве, передает Интерфакс.

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсации негативных последствий односторонних принудительных мер", – сказал Лавров.

Российский министр заявил, что это важный шаг для "преодоления незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии".

Встреча Лаврова с главой иранской дипломатии состоялась на "полях" министерской встречи пяти прикаспийских стран – России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана.