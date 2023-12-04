Президент Болгарии наложил вето на соглашение с Украиной о поставках БТР

Президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву бронетранспортеров, сообщает Nova.bg.

Свое решение Радев мотивировал тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи".

Поэтому, считает болгарский президент, депутаты не имели возможности объективно оценить, является ли предоставленная техника устаревшей и необходимой.

Радев подчеркивает, что не были учтены ни задачи военного времени, возложенные на МВД, ни потребности Главных управлений пограничной полиции и пожарной безопасности и безопасности населения.

По его словам, предоставленная Украине бронированная транспортная техника могла бы быть использована именно для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и несчастных случаев, в том числе в труднодоступных районах.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первоочередным приоритетом", – отметил Радев.

Теперь документ будет возвращен в парламент, который имеет право одобрить его без изменений и отправить на дальнейшее обсуждение.