Последнее обновление: 28.11.2023 14:12

Президент Чехии раскритиковал Запад за невыполненные обещания в поставках оружия

Президент Чехии Петр Павел раскритиковал недостаточную поставку военной техники в Украину и несоблюдение уже данных обещаний.

"К сожалению, наших поставок военной техники недостаточно для того, чтобы Украина могла продолжать операцию высокой интенсивности. Мы не сдержали своих обещаний по поставкам украинцам артиллерийских боеприпасов, тренировки для F 16 начались не так быстро, как должны были бы", – сказал Петр Павел в интервью Corriere della Sera.

Он упомянул также о том, что после поставок Storm Shadows из Британии и аналогичных ракет из Франции, Украина ожидала получить немецкие Taurus. Но Берлин еще не решил, поставлять ли эти ракеты или нет.

"Это создает дисбаланс в поставках, а неопределенность не является хорошей основой для военного планирования", – отметил Павел.

Президент Чехии также призвал Запад не ослаблять поддержку Украины, иначе следующий год будет более благоприятным для России.

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