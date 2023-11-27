Ударивший по югу РФ и востоку Украины шторм назвали сильнейшим за 100 лет

В выходные на южные регионы России и восток Украины обрушился шторм, полмиллиона жителей аннексированного Россией Крыма остались без электричества.

В Крыму, по сообщениям российских источников, около 100 домов оказались подтоплены, у 60-ти повреждены кровли, повалены десятки деревьев и несколько рекламных щитов, зафиксированы массовые обрывы проводов.

На пике шторма, который пришелся на вечер воскресенья, скорость ветра достигала 144 км/ч. По данным регионального гидрометцентра, в понедельник ожидаются порывы ветра до 40 м/с.

Из-за отключения линий электропередачи без света остались 498 тысяч жителей полуострова. Самые пострадавшие районы – Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

В результате урагана на полуострове пострадали как минимум 10 человек. Пока сообщается об одном погибшем, передает BBC.

Подтоплены несколько участков автодороги Евпатория — Саки, она перекрыта. В Севастополе затопило зал музея-аквариума, в результате, по разным оценкам, погибли от 500 до 800 экзотических морских животных. Назначенный Россией глава города Михаил Развожаев сообщил, что серьезный ущерб также нанесен Институту биологии южных морей, где пострадали четыре научные лаборатории.

Подтопленными оказались и улицы Бердянска в частично оккупированной российскими войсками Запорожской области Украины.

«После ночного разгула стихии, когда ураганный ветер ломал крупные ветви деревьев, валил их целиком, повреждая линии электропередачи, на территории ДНР обесточено более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи», — сообщило «министерство угля и энергетики ДНР».

Минэнерго Украины в свою очередь сообщает, что из-за непогоды без света остались более 2 тысяч населенных пунктов в 16 областях страны.

Шторм пришел и в Краснодарский край: в Анапе и Адлере повалены деревья, в Новороссийске и Сочи затопило прибрежную территорию.

Власти Сочи в понедельник запретили проход на пляжи, где накануне на фоне шторма фотографировались горожане. Высота волн там, как сообщается, составляет четыре метра.

Из-за непогоды в Краснодарском крае в пути следования задерживается порядка 50 поездов, сообщает РЖД.

Росморречфлот сообщает, что неподалеку от Анапы шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза. На его борту находится 21 член экипажа, в том числе граждане Сирии, Индии и Египта.