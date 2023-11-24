Последнее обновление: 24.11.2023 11:57

55 стран подписали Декларацию ООН к 90-й годовщине Голодомора

55 государств-членов ООН и делегация ЕС подписали инициированную Украиной в ООН Декларацию к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Глава МИД Украины выразил благодарность всем государствам-членам ООН, которые поддержали документ.

Он подчеркнул, что ужасы Голодомора должны служить четким напоминанием нынешним и будущим поколениям о необходимости предотвращения подобных зверств и попыток использования продовольствия ак оружия, которое является одним из ключевых компонентов продолжающейся агрессии России против Украины.

Кулеба отметил важность того, что Голодомор привлекает повышенное внимание в ООН.

Во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что как и Сталин, Путин использует продовольствие как оружие войны и ведет войну против незащищенных людей во всем мире.



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