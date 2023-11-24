Россия блокирует назначение Мальты председателем ОБСЕ на следующий год

Россия на заседании дипломатов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене заблокировала избрание Мальты государством, которое будет председательствовать в Организации в 2024 году.

Как сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, РФ в четверг заблокировала назначение Мальты председательствующим государством в ОБСЕ, а также назначение еще четырех топ-чиновников организации.

"Они хотят, чтобы Лавров смог участвовать в министерской встрече ОБСЕ на следующей неделе в Северной Македонии для принятия окончательного решения", – отметил Йозвяк.

ОБСЕ принимает все решения консенсусом, что Россия и использует для шантажа организации. Ранее на этой неделе она вместе с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году. Москва еще с 2020-го неоднократно выступала против такого назначения, ссылаясь на то, что Эстония является членом НАТО.