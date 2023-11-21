Унифицированы наименования лекарств в ЕАЭС

Унифицированы наименования лекарственных средств, зарегистрированных в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"В принятом на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии 21 ноября решении унифицированы наименования лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с вышедшей в 2022 году частью 2 Фармакопеи Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "принятое решение позволит установить единые подходы к формированию наименований лекарственных форм и использованию унифицированных терминов в соответствии с Фармакопеей Союза для оценки качества лекарственных форм и их единообразного указания при ведении единого реестра зарегистрированных лекарственных средств Союза".