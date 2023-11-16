Эстония сообщила о попытках въезда из РФ незаконных мигрантов

В четверг в Эстонию из РФ захотели попасть восемь граждан Сомали, которые не имеют права на въезд. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс.

"Эстония проявляет чрезвычайную бдительность. Сегодня утром между 8:00 и 9:30 восемь граждан Сомали пытались въехать в Эстонию через Нарву. Из-за отсутствия шенгенской визы или вида на жительство им был на границе оформлен запрет на въезд, их отправили обратно в Российскую Федерацию. Эти лица не выразили желания получить международную защиту", – сказал Ляенеметс, которого цитирует ERR.

По его словам, по другую сторону российской границы на пограничных пунктах было замечено еще несколько подобных лиц, но не в очень большом количестве.

"Возможно, там что-то происходит. На данный момент ситуация не получила дальнейшего развития. Департамент полиции и пограничной охраны эффективно борется с различными и даже самыми незначительными проявлениями миграционного давления, чтобы не допустить эскалации", – сказал министр внутренних дел Эстонии.

Он подчеркнул, что граждане Сомали вряд ли сами все это придумали.

"Как я уже сказал, без соответствующих прав они не смогут пересечь российскую границу. Наш посыл заключается в том, что через Эстонию таким образом нельзя въехать в Европейский союз", – отметил Ляенеметс.

По словам министра внутренних дел, Эстония также координирует свою деятельность с Финляндией, которая также в последнее время фиксирует рост попыток въезда из РФ мигрантов без необходимых въездных документов.