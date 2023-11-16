В ОДКБ хотят создать новые формирования в своем составе

В ОДКБ ведется работа по созданию новых формирований в составе Коллективных сил организации. Об этом сообщил 16 ноября на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"В рамках коалиционного военного строительства большое внимание Объединенным штабом совместно с Секретариатом ОДКБ, заинтересованными министерствами и ведомствами государств - членов ОДКБ уделяется развитию всех компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, приведению их структуры, состава и оснащения в соответствие с существующими вызовами и угрозами военной безопасности государств, совершенствованию подготовки к выполнению задач по предназначению", - сказал Сидоров, которого цитирует БелТА.

При организационной и координирующей роли Объединенного штаба осуществляется дальнейшее развитие Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, Коллективных сил оперативного реагирования и Миротворческих сил ОДКБ.

"Совместно с оборонными ведомствами и базовыми научно-исследовательскими организациями готовятся предложения высшему руководству по кардинальному совершенствованию авиационной компоненты ОДКБ, предусматривающие включение в состав Коллективных авиационных сил боевой авиации и соответствующие уточнения структуры, состава, задач, порядка организации управления и всестороннего обеспечения", - отметил начальник штаба

По его словам, проводится работа по созданию новых элементов в составе войск (Коллективных сил) ОДКБ.

"Так, в 2022 году в связи с возникновением угроз биологической безопасности решением глав государств создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения - для решения задач по созданию безопасных медико-биологических условий при развертывании и применении коалиционных группировок войск (сил), а также участию, при необходимости, в мероприятиях коллективного реагирования в случае масштабного и быстрого распространения опасных инфекционных заболеваний. В текущем году с новым компонентом проведено на территории Республики Беларусь специальное учение "Барьер-2023", - рассказал Анатолий Сидоров.