Россию впервые не избрали в исполнительный совет ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры впервые не избрала Россию в состав одного из своих основных органов – Исполнительного совета.

Исполнительный совет ЮНЕСКО – один из трех ключевых органов Организации (наряду с Генеральной конференцией и Секретариатом), который руководит ее бюджетной и программной деятельностью.

Совет насчитывает 58 членов, которых избирает Генеральная конференция – совещательный орган, в состав которого входят все члены ЮНЕСКО. Члены Исполнительного совета избираются по квотному принципу, причем квоты выделяются для каждого региона, по относительному большинству голосов.

Россия входила в группу II "Восточная Европа", от которой выбрали Сербию (137 голосов), Албанию (134), Словакию (117) и Чехию (99).