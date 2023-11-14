США проверяют судовладельцев, которые могли нарушить санкции против российской нефти

Министерство финансов США разослало запросы 30 владельцам около сотни судов, которых подозревают в перевозке российской нефти вопреки согласованному государствами Запада потолку цен.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, запросы являются рутинным шагом Минфина США для расследования нарушений санкций и предназначены для сбора информации, например, информации о компаниях, которые зафрахтовали определенные суда и / или приобрели нефть, которую те перевозили.

Одной из компаний, которая, по данным Reuters, получила запрос на информацию, была турецкая компания Beks Shipping.

Как подозревает Минфин США, некоторые из судов, о которых говорится в запросах, участвовали в вывозе российской нефти из тихоокеанского порта Козьмино, тогда как другие загружались в порту Приморск на берегу Финского залива.