В силу вступает запрет на доступ в порты ЕС танкеров с нефтью РФ в нарушение price cap

Запрет на доступ в европейские порты танкеров, которые осуществляют перевалку российской нефти ship-to-ship (с судна на судно), подозреваемых в нарушении условия price cap (ценовой потолок), введенного странами G7 и Евросоюзом, вступает в силу с понедельника, 24 июля.

Такая мера содержится в 11-м пакете санкций Евросоюза.

Аналогичный запрет будет применяться, если есть веские причины подозревать, что капитаны незаконно вмешиваются, отключают или иным образом выводят из строя навигационную систему при транспортировке российской нефти и нефтепродуктов в нарушение международных соглашений, правил и стандартов.

Согласно официально опубликованному документу, "доступ в порты и шлюзы ЕС запрещается с 24 июля 2023 года для любого судна, осуществляющего перевалку ship-to-ship в любой точке рейса в направлении порта или шлюза ЕС, если компетентные органы имеют вескую причину подозревать это судно в нарушении запретов (на импорт российских нефти и нефтепродуктов в ЕС, а также нарушении условия price cap)".

Компетентный орган должен запрещать доступ, если судно не уведомляет по крайней мере за 48 часов до осуществления операции ship-to-ship, происходящей в исключительной экономической зоне государства-члена ЕС или в пределах 12 морских миль от исходной линии его побережья.

Требование о запрете, если судно выключает транспондеры, также относится к тем, кто выполняет рейс в направлении страны ЕС и если судно нарушает запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов и условие price cap.

Запреты на заход в порты не применяются, если судно ищет спасения, в случае аварии или по соображениям безопасности. Также власти могут разрешить доступ в порты ЕС, если сочтут, что он необходим в гуманитарных целях, отмечает finmarket.ru.

Если компетентные органы отказывают в заходе судна в свои порты, они должны незамедлительно проинформировать другие государства-члены ЕС, а также Еврокомиссию.

Для целей отслеживания запрета власти должны использовать в дополнение к любой национальной системе интегрированную морскую информацию, доступную на платформе SafeSeaNet.