Страны Африки могут сэкономить $6 млрд в год на ограничениях цен на российскую нефть

Война России в Украине особенно сильно сказалась на африканцах, обостряя продовольственную безопасность и лишний раз тормозя экономику континента, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в столице Сенегала Дакаре в пятницу.

Йеллен сказала, что прекращение войны было бы лучшим шагом, чтобы помочь мировой экономике, но, по подсчетам ведомства, ограничение цен на российскую нефть и нефтепродукты введенные G7 для ограничения доходов России, может сэкономить 17-ти африканским странам 6 миллиардов долларов США ежегодно, сообщает VOA.