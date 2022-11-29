ЕС снова не согласовал предельную цену на российскую нефть

Постоянные представители государств-членов ЕС в понедельник снова не смогли согласовать ограничение цены на российскую нефть, которое должно вступить в силу с 5 декабря.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Договоренности относительно предельной цены на российскую нефть среди послов ЕС сегодня нет. Последнее число - 62 доллара за баррель. Переговоры продолжатся на этой неделе", - сообщил Йозвяк в Twitter.

В июне лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на российскую нефть, но с тех пор продолжались переговоры относительно деталей внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза.

В понедельник цена российской нефти Urals уже упала ниже предложенного в ЕС лимита.