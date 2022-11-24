ЕС не договорился о пределе цены на российскую нефть

Министры энергетики стран Евросоюза не договорились об установлении верхнего предела цены на российскую нефть и проведут новую встречу в декабре, пишет Politico.

По словам четырех дипломатов ЕС, министры, собравшиеся в Брюсселе в четверг на заседании Энергетического совета, достигли неформальной договоренности по менее противоречивым элементам пакета мер Еврокомиссии по преодолению энергетического кризиса, но не договорились о дальнейших действиях по так называемому Механизму рыночной коррекции.

Альянс стран, которые наиболее решительно выступают против предложения Комиссии - Бельгия, Испания, Италия, Польша и Греция, - дал понять, что они не дадут официального согласия на более широкий пакет, пока не будет решен вопрос о верхней границе цены на газ, сообщили два дипломата.

Это потребует проведения еще одного внеочередного заседания Энергетического совета, которое, по словам трех дипломатов, запланировано на 13 декабря, что позволит утвердить соглашение лидерам ЕС, которые встретятся 15 и 16 декабря.

Предложенный Комиссией Механизм коррекции рынка предусматривал бы ограничение цены на месячную перспективу на главной торговой точке ЕС TTF, но только тогда, когда цены превышают 275 евро за мегаватт-час в течение двух недель, и эти цены на 58 евро превышают мировую цену на сжиженный природный газ в течение 10 дней.

План был раскритикован обеими сторонами дебатов. Страны, поддерживающие верхний предел, заявили, что он был разработан таким образом, чтобы никогда не использоваться; в то время как скептически настроенные страны заявили, что это предложение рискует подорвать финансовую стабильность блока.

Министры неофициально согласовали планы Комиссии по ускорению утверждения проектов по возобновляемым источникам энергии и пакета солидарности в условиях энергетического кризиса, который включает планы совместных закупок газа, меры солидарности для обеспечения обмена поставками газа в пределах ЕС и новый ценовой ориентир для сжиженного газа.