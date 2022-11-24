Последнее обновление: 24.11.2022 08:32

Переговоры в ЕС по ценовому потолку на российскую нефть зашли в тупик

Переговоры между странами Европейского Союза по установлению верхнего предела цены на российскую нефть зашли в тупик в среду вечером, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия предложила ограничение в объеме 65 долларов за баррель. Но Польша и страны Балтии отвергли предложение как слишком щедрое для Москвы.

В то же время, несколько стран с большой судоходной отраслью, в частности Греция и Мальта, не хотят опускать цену ниже 70 долларов - это верхний предел диапазона, предложенный Брюсселем.

Послы Евросоюза могут собраться уже в четверг, чтобы продолжить обсуждение. Министры энергетики ЕС также намерены встретиться в четверг, чтобы обсудить меры по сдерживанию цен на газ.

При цене в 65 долларов за баррель предельная цена будет намного выше себестоимости производства в России. Но поскольку Россия уже продает свою нефть со скидками, высокий потолок, скорее всего, окажет незначительное влияние на торговлю.

ЕС и G7 надеялись согласовать ценовой потолок в среду, но для утверждения решения необходима поддержка всех государств-членов ЕС.

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