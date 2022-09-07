Россия продолжает морские поставки нефти в ЕС несмотря на санкции

Несмотря на запрет на вход российских судов в порты ЕС, Россия продолжает морской экспорт нефтепродуктов в Европу, перегружая продукцию на суда под флагами стран ЕС.

Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода" "Схемы", журналисты которого проанализировали маршруты российских наливных судов в Черном море с помощью систем мониторинга судов Marine Traffic и Equasis.

Журналисты обнаружили, в частности, две отлаженные схемы.

Первая состоит в том, что наполненные российские танкеры выходят из российских портов и останавливаются в Черном море вблизи Румынии, где нефть перегружается на суда под флагами стран ЕС. Они уже доставляют нефтепродукты в порты других стран, включая страны ЕС.

К примеру, 27 июля российский танкер Mekhanik Antonov возле порта Констанца перекачал свой груз на танкер с мальтийским флагом Georgia (владелец судна – греческая компания). 28 и 29 июля Georgia получил груз с российского судна VF Tanker 8, который пустым вернулся в Россию, а загруженный Georgia 10 августа разгрузился в том же греческом порту Agioi Theodoroi.

Вторая схема проходит при участии танкера-накопителя New Legend под флагом Либерии, который пятый месяц неподвижно стоит в море у Констанцы.

Нефть и нефтепродукты из российских танкеров сначала перегружаются на New Legend, который в свою очередь перегружает их на другое судно. Оно либо входит в европейский порт и разгружается, либо передает груз другому судну, которое и прибывает в европейский порт.

К примеру, 2 июля New Legend дозагрузил мальтийское судно San Sebastian, которое перелило груз на греческий танкер Minerva Vaso. Уже он 15 июля выгрузился в стране ЕС – Греции, в порту Agioi Theodoroi.

Российские танкеры, задействованные в схемах, принадлежат компании Volga Shipping бизнесмена Владимира Лисина.