Последнее обновление: 29.06.2022 10:55

США задержали танкер с российским мазутом

Власти США остановили судно, следовавшее из России в Новый Орлеан (Луизиана) с грузом нефтепродуктов, сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Танкер Daytona принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd. и зафрахтован швейцарским торговым домом Vitol.

Согласно данным, он отплыл с Таманского полуострова в Черном море в начале июня с мазутом и вакуумным газойлем и прибыл в Новый Орлеан в воскресенье.

Но Daytona не разрешили разгрузить нефтепродукты. Судно задержали, пока таможенная и пограничная служба США осуществляет его проверку.

В компании Vitol заявили The Wall Street Journal, что действуют в соответствии со всеми законами и постановлениями, включая санкции. Официально американские власти ситуацию не комментировали.

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