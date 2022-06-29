США задержали танкер с российским мазутом

Власти США остановили судно, следовавшее из России в Новый Орлеан (Луизиана) с грузом нефтепродуктов, сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Танкер Daytona принадлежит греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd. и зафрахтован швейцарским торговым домом Vitol.

Согласно данным, он отплыл с Таманского полуострова в Черном море в начале июня с мазутом и вакуумным газойлем и прибыл в Новый Орлеан в воскресенье.

Но Daytona не разрешили разгрузить нефтепродукты. Судно задержали, пока таможенная и пограничная служба США осуществляет его проверку.

В компании Vitol заявили The Wall Street Journal, что действуют в соответствии со всеми законами и постановлениями, включая санкции. Официально американские власти ситуацию не комментировали.