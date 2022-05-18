Россия засекретила планы экспорта нефти морем

Российская нефтепроводная компания-монополист "Транснефть" ограничила доступ к ежемесячным планам отгрузки нефти из российских портов, чтобы защитить нефтяной рынок страны на фоне эскалации напряженности в отношениях между Москвой и Западом.

Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией, российским экспортерам нефти будут предоставлять только даты отгрузки их собственных грузов вместо стандартной практики согласования документа, включающего в себя полные планы отгрузки для всех экспортеров.

"Этот шаг является последним примером того, как российское правительство скрывает важные статистические данные от рынка. В апреле Минэнерго ограничило доступ к своей статистике добычи и экспорта нефти и газа", - отмечает издание.

По словам источников, график отгрузки на 1-5 июня уже должен быть опубликован, но в этот раз трейдерам сказали, что ждать нечего.

Ранее "Транснефть" не публиковала ежемесячные планы отгрузки с российских портов на публичных площадках, но предоставляла их широкому кругу заинтересованных участников рынка. Однако в июне даже у нефтяных компаний не будет доступа к полному плану отгрузки, говорят источники.

По словам трейдеров, планы отгрузки важны для участников российского нефтяного рынка, ведь содержат информацию об отправителях груза, страховщиках и покупателях нефти.

"Очень сложно работать с таким большим количеством данных в секрете. Мы чувствуем себя слепыми", - сказал источник в нероссийской компании, занимающейся торговлей российской нефтью.