Последнее обновление: 31.05.2022 16:29

Запрет на импорт российской нефти начнет работать только через 6 месяцев

Запрет ЕС на импорт сырой нефти РФ начнет действовать спустя шесть месяцев после официального вступления санкций против российской нефти, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии.

При этом срок отказа от нефтепродуктов РФ после принятия санкций составит восемь месяцев. Таким образом, введение эмбарго на нефтяной импорт РФ в ЕС будет проходить поэтапно, передает Интерфакс.

В ночь на 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. В заключении саммита ЕС говорится, что лидеры стран союза сошлись во мнении, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".

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