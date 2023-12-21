Последнее обновление: 21.12.2023 13:47

США объявили об ужесточении санкций против российской нефти

Соединенные Штаты переходят к следующему этапу ужесточения санкций против российских нефтяных доходов, направленных на недопущение обхода "потолка цен" на морскую транспортировку нефти из РФ и усиление контроля за такими действиями.

В рамках усилий по обеспечению соблюдения "потолка цен" Управление по контролю за иностранными активами Минфина США совместно со странами-партнерами обновили правила соблюдения санкций против российской нефти.

Изменения направлены на усиление процессов аттестации и ведения учета для определенных поставщиков услуг по транспортировке нефти.

Дополнительно США наложили санкции на компанию-судовладельца SUN Ship Management, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах, которая принадлежит подсанкционному российскому государственному оператору флота "Совкомфлот".

Под ограничения также попали три подпольных трейдера российской нефти, которые позволяли Москве обходить "потолок цен" из Гонконга и ОАЭ.

В декабре 2022 года Запад установил верхний предел цены на морской экспорт российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Санкции также запрещают западным компаниям предоставлять услуги по перевозке нефти из РФ по цене выше "потолка".

Ограничение заставило Россию переориентировать продажу нефти на гораздо более отдаленные страны, такие как Китай и Индия, а также инвестировать в "теневые флоты" из изношенных танкеров, которые официально не отслеживаются.

Начиная с октября, Министерство финансов США начало активно наказывать компании, которые перевозили российскую нефть по цене выше "потолка цен".

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