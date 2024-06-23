Попавшие под санкции танкеры "теневого флота" собрались в Балтийском море

Три танкера, которые недавно попали под санкции Великобритании, собрались в Балтийском море. Два из них готовятся загрузить нефть в российских портах Приморск и Усть-Луга. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Эти суда, вместе с танкером для перевозки химических веществ и нефтепродуктов, были включены в санкционный список 13 июня. Тогда Великобритания объявила о масштабных санкциях против России, включая первую попытку ограничить деятельность так называемого "теневого флота", который перевозит российскую нефть, а также ключевой московской страховой компании.

Агентство Bloomberg отмечает, что их загрузка (или ее отсутствие) покажет, насколько действенными стали санкционные меры Великобритании.

Танкер Robon (ранее известный как Turba) хорошо знаком наблюдателям за "теневым флотом". В прошлом году его сняли на видео во время передачи российской нефти с подделкой местонахождения. С момента включения в санкционный список судно стоит на якоре возле порта Усть-Луга вместе с тремя российскими танкерами, которые попали под санкции США в декабре и феврале. Ни один из этих кораблей не загружал груз с тех пор.

Ocean AMZ находится на расстоянии около 80 миль к западу, возле эстонского порта Таллинн, куда он прибыл в среду. Этот район является популярным местом для танкеров, ожидающих загрузки в балтийских портах. Сейчас там находятся еще восемь судов.

Ocean AMZ должен загрузить груз нефти сорта Urals в Усть-Луге, согласно данным Bloomberg. Но другая информация говорит, что его заменит другой танкер - Asher.

Третий танкер, NS Laguna, проходит мимо балтийского острова Готланд. Он также направляется в Усть-Лугу, куда должен прибыть в субботу. Информация о судоходстве указывает на него как на возможного перевозчика груза нефти Urals, который будет отправлен из порта Приморск позже в этом месяце.

Министерство финансов США выявило более десятка схем уклонения России от санкций против ее военно-промышленной базы и наложило ограничения на более 90 иностранных лиц и компаний, прежде всего из Китая и Турции.

Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки, расширила санкции против РФ.