Еврокомиссия предлагает запретить продажу нефтяных танкеров в РФ

Европейская комиссия может запретить продажу России танкеров для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает Reuters, такая мера должна помешать РФ обойти западные санкции с помощью теневого флота судов.

Кроме того, предполагается, что продажа танкеров третьим странам должна включать договорные положения о том, что корабли не могут быть перепроданы России.

Также, третьим странам могут запретить использование таких танкеров для перевозки российской сырой нефти или нефтепродуктов с нарушением западных ценовых ограничений, то есть, если цена сырой нефти превышает 60 долларов за баррель.

Еврокомиссия считает, что механизм ограничения цен основывается на процессе аттестации, который позволяет операторам в цепочке поставок морской нефти из россии продемонстрировать, что она была куплена по разрешенной цене или даже ниже.

"Для дальнейшей поддержки внедрения и соблюдения этого механизма, одновременно увеличивая барьеры для фальсификации аттестаций, предложение вводит требование, чтобы аттестации также содержали подробные дополнительные расходы, такие как страхование и фрахт", — говорится в предложении Еврокомиссии.