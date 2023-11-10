Последнее обновление: 10.11.2023 17:44

Из-за нехватки оборудования в России начались проблемы с мобильным интернетом

В регионах России нехватка оборудования для сотовых сетей начала сказываться на скорости мобильного интернета: за год показатель снизился с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные агентства TelecomDaily.

В то же время в Москве скорость выросла более чем на 20%, до 63 Мбит/с (в 2022 году показатель составил 51 Мбит/с).

"Рост скорости в Москве объясняется тем, что в столицу направлены основные инвестиционные потоки операторов. Это самый большой рынок в стране и конкуренция заставляет постоянно повышать качество связи", – пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Остальные регионы РФ обеспечиваются оборудованием по остаточному принципу. Поддерживать качество связи у них операторы пытаются, расширяя диапазон за счет частот 4G, предназначенных для других радиотехнологий, пояснил Кусков.

Проблемы с мобильным интернетом уже начинаются в Подмосковье.

Сотрудник компании-партнера нескольких мобильных операторов рассказал, что снижение скорости интернета в регионах происходит из-за того, что на дефицит оборудования накладывается постоянный рост мобильного интернет-трафика.



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