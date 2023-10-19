Последнее обновление: 19.10.2023 19:22

В Беларуси вводится налог на продажу акций инвесторами из недружественных стран

В Беларуси вводится система контроля со стороны государства за отчуждением лицами из недружественных стран принадлежащих им долей в уставных фондах (акций), а также недвижимого имущества белорусских предприятий.

Согласно подписанному сегодня указу, такое отчуждение требует возможно только с разрешения правительства и при условии уплаты продавцом в местный бюджет взноса в размере не менее 25% от рыночной стоимости отчуждаемых долей (акций), недвижимого имущества.

Также вводится сбор с юридических лиц, оказывающих услуги по въезду и размещению грузовых автомобилей, зарегистрированных в странах Евросоюза, в специально установленных местах для совершения грузовых операций.

Ставка сбора установлена в размере 0,8 базовой величины за реализованную организацией услугу. Это положение указа вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

Кроме того, правительство «в качестве ответной меры» наделено правом увеличивать размеры страховых взносов в отношении транспортных средств иностранных государств, разорвавших двусторонние соглашения об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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