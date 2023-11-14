В Беларуси вводится оборотный налог на аудиовидеотехнику ради «поддержки культуры»

Белорусские власти ввели оборотный налог на производителей и импортеров аудиовидеотехники, следует из постановления Совмина РБ №771 от 11 ноября 2023 года.

Налог представлен как сбор за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений.

«Утвердить Положение о вознаграждении за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений, произведений и исполнений, воплощенных в фонограммах, фонограмм… … [утвердить] размеры вознаграждения за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений…», - говорится в документе.

Также утверждены перечни производимой и ввозимой в страну аудиовидеотехники. Речь идет о приемниках, кассетных и катушечных магнитофонах, DVD проигрывателях и т.д.

Для производителей аудиовидеотехники размер сбора составляет 0,1% от суммы выручки без налога на добавленную стоимость, полученной от реализации оборудования, для импортеров - 0,1% от общей стоимости ввезенного оборудования. Размер сбора с импортеров материальных носителей произведений установлен в размере 0,3% от их общей стоимости.

Сбор так называемого вознаграждения осуществляется государственной организацией по коллективному управлению на основании договоров с импортерами и производителями аудиовидеотехники.

Из суммы собранного сбора 25% направляется в фонд Лукашенко по поддержке культуры и искусства, еще до 20% может быть потрачено на социальные, культурные и образовательные цели. Оставшееся вознаграждение распределяется между правообладателями в пропорции: 50% - обладателям исключительного права на произведения; 25% - обладателям исключительного права на исполнения; 25% - обладателям исключительного права на фонограммы. Вознаграждение выплачивается правообладателям не реже одного раза в квартал, а иностранным правообладателям - не реже одного раза в год.