Белорусов начали готовить к «прогрессивному налогообложению»

Белорусские власти начали убеждать население в неизбежности ухода в недалеком будущем от так называемой налоговой уравниловки в виде плоской шакалы подоходного налога в 13%.

Поправки в Налоговый кодекс с 2024 года предусматривают для граждан с доходом более 200 тыс. рублей в год применение ставки подоходного налога в 25% с суммы превышения.

Замглавы администрации Лукашенко и экс-министр финансов РБ Максим Ермолович назвал такую поправку «элементом прогрессивного налогообложения», уточнив, что это только первый шаг и что повышенная ставка будет применяться только к сумме превышения.

«То есть речь идет о том, что налоговая нагрузка для людей с таким уровнем дохода, она не становится 25%. Это все равно те же 14-15%, если соотнести сумму налога с общим доходом физического лица. Но все равно это элемент прогрессивного налогообложения. Это реализация на практике принципа вертикальной справедливости, налогообложения, которая в теории налогов присутствует», – сказал Ермолович.

По его словам, поправка затронет около 2 тыс. человек, а бюджет дополнительно получит 10-20 млн. рублей.

«То есть это сумма в рамках бюджета не носит какого-то существенного значения. И в многомиллиардном бюджете эти 10-20 млн составляют менее 1%», – признал Ермолович.

«Вторым» шагом к прогрессивному налогообложению можно назвать повышение в 10 раз суммы транспортного налога на автомобили повышенной комфортности, с момента выпуска которых прошло менее трех лет.

«При обсуждении мы отталкивались от того, что это автомобили со стоимостью более 300 тыс. рублей», – сказал Ермолович.

По словам замглавы администрации, перечень таких авто будет утвержден Совмином. Повышенный транспортный налог затронет около тысячи владельцев дорогих авто.

«Третьим» шагом станет повышение налогов для «хорошо зарабатывающих» ИП и юрлиц. Ставка налога для ИП с выручкой свыше 500 тыс. рублей будет повышена до 30%. В свою очередь, юрлица с будут платить налог на прибыль по ставке 25% в случае превышения EBITDA порога в 25 млн. рублей.