Последнее обновление: 11.05.2023 18:13

Беларусь ратифицировала поправки к договору ЕАЭС по НДС

В Беларуси подписан закон, ратифицирующий протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме.

Документ определяет, что при трансграничной покупке услуги в электронной форме на территории ЕАЭС обложение налогом на добавленную стоимость происходит по месту нахождения покупателя.

Поправки позволяют поставщикам услуг в электронной форме дистанционно зарегистрироваться в качестве плательщика НДС и в упрощенном формате подавать электронную декларацию и уплачивать налог.

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