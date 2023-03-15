Налоговая напомнила блогерам о необходимости уплаты подоходного налога за 2022 год

Министерство по налогам и сборам Беларуси напомнило владельцам сайтов, аккаунтов в соцсетях и блогерам о необходимости уплаты подоходного налога с доходов от рекламы и иных услуг, полученных в 2022 году.

«Обязанность платить налоги распространяется на всех физических лиц, в том числе физических лиц, имеющих собственные блоги (веб-сайты) на различных интернет-платформах (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и др.), (далее – блогеры) и получающих доходы от размещения рекламы в этих блогах, от продажи через блог своих услуг (например, продажи платных курсов, уроков, тренингов, вебинаров), от монетизации блога, в результате дарения, в виде пожертвований (донатов) и т.д.», - говорится в сообщении ведомства.

Полученные из-за рубежа и внутри Беларуси доходы от физлиц и организаций облагаются по ставке «13% на основании налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу с физических лиц, которую блогер обязан представить в налоговый орган не позднее 31 марта 2023 года».

«Уплата подоходного налога, исчисленного налоговым органом, производится блогером не позднее 1 июня 2023 года на основании извещения налогового органа», - сказано в сообщении.

Министерство также напоминает, что Налоговым кодексом не предусматривается уменьшение доходов, получаемых блогерами, на какие-либо расходы, фактически произведенные ими.

Вместе с тем, «при получении в течение 2022 года блогером доходов в результате дарения, в виде пожертвований от физических лиц налогообложение таких доходов осуществляется с учетом льготы по подоходному налогу, установленной пунктом 22 статьи 208 НК (предельный размер таких доходов, освобождаемых от подоходного налога, в 2022 году составлял 8 078 белорусских рублей, полученных в сумме от всех источников в течение календарного года)».

Ведомство напоминает, что пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. При этом дарение не предусматривает встречную передачу вещи или права либо встречное обязательство.

«Учитывая изложенное, в случае получения блогером от пользователей доходов в виде денежных средств (оплаты товаров) в качестве пожертвований, за что пользователи получают бесплатный доступ к контенту блогера, доход, получаемый физическим лицом - блогером, дарением не является, так как пользователи получают доступ к контенту только после того, как заплатят за его просмотр, и, соответственно, такой доход подлежит налогообложению подоходным налогом без применения льготы, установленной пунктом 22 статьи 208 НК», - разъясняет налоговая.

МНС напоминает, что, если деятельность блогера по размещению рекламы осуществляется на постоянной основе (доходы, получены более чем от одного источника), то такая деятельность может быть (но не должна – ред.) признана предпринимательской и требует уплаты налогов по соответствующему режиму налогообложения. Если же доходы от размещения рекламы получены только от одного источника (например, от одной иностранной компании YouTube за размещение контекстной рекламы), то налогообложение таких доходов производится в порядке, установленном статьями 219 и 222 НК.