Последнее обновление: 23.02.2023 18:24

Власти Беларуси намерены ввести налог на невыплату зарплаты

Белорусские власти задумались над дополнительным налогом на бизнес через введение обязательного страхования невыплаты зарплаты и взносов в ФСЗН в случае неплатежеспособности организации.

Об этом сообщил директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов, сообщает пресс-служба Минэкономики РБ.

«Предлагается с 1 января 2024 г. ввести в Беларуси новый вид обязательного страхования ответственности – за невыплату зарплаты и неуплату обязательных страховых взносов при неплатежеспособности организации. Страховщиком будет являться РУСП «Белгосстрах», страхователями – коммерческие организации. При наступлении страхового случая гражданин получает возмещение задолженности по заработной плате (в пределах трехкратного размера средней зарплаты) и в бюджет ФСЗН – задолженности по обязательным страховым взносам (в полном объеме)», – сообщил Тараканов.

Он не уточнил, что станет базой для расчета этого налога и процентную ставку для отчислений. Но, скорее всего, очередной обязательный страховой платеж будет, как и обязательное профстрахование, рассчитываться от суммы заработной платы.

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