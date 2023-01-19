Последнее обновление: 19.01.2023 16:38

Власти РБ расширят список видов деятельности для плательщиков налога на профдоход

Белорусские власти расширят список видов деятельности для плательщиков налога на профессиональный доход.

"Виды деятельности, которую граждане могут вести без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, приведены в статье 1 Гражданского кодекса. Поступают пожелания по расширению списка. В планах Министерства по налогам и сборам анализировать эти обращения и прорабатывать с заинтересованными государственными органами. Планируется, что в текущем году после анализа пожеланий граждан в случае поддержки иными госорганами будут внесены предложения по корректировке Гражданского кодекса и расширении перечня видов деятельности для плательщиков налога на профессиональный доход", - сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский (цитата БелТА).

По его словам, плательщики налога на профдоход могут вести деятельность, включенную в перечень по постановлению Совмина №581 от 8 декабря 2022 года.

"Он включает в себя те виды, которые и ранее были разрешены физическим лицам, например, плательщикам единого налога. То есть те, которые физлица могут осуществлять самостоятельно и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это парикмахерские услуги, разработка веб-сайтов, репетиторство, фотосъемка, услуги по уборке помещений, предоставление жилых помещений, принадлежащих по праву собственности, для краткосрочного проживания. Это и аренда имущества, но при условии, что она не приводит к предпринимательской деятельности. Если два и более помещения сдаются одновременно - то это однозначно предпринимательская деятельность, ее можно вести только как ИП или юрлицо", - пояснил Ковалевский.

Дополнительные виды деятельности определены в статье 7 закона от 30 декабря 2022 года "Об изменении законов по вопросам налогообложения".

"Там предусмотрен абсолютно новый вид - фрилансерство. Что это значит? Физическое лицо выполняет работы либо оказывает услуги, при этом заказ и результат передаются с использованием интернета. Такая деятельность тоже может облагаться налогом на профессиональный доход. В первую очередь это IT-услуги, но не только. Это любая разрешенная для физлиц деятельность, которая ведется через интернет. Но если заказ на производство товаров нашел в интернете, а товары отправил заказчику почтой - это уже не то. Ключевое правило: заказ взят в интернете, результат передан через интернет", - пояснил представитель МНС.

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