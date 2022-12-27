Контролирующие органы Беларуси с 1 января перейдут на новый софт

Совмин Беларуси обязал контролирующие органы с 1 января 2023 года перейти на новую версию интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности.

«…с 1 января 2023 г. перейти на использование новой версии ИАС КНД», - говорится в постановлении Совмина №908 от 23 декабря 2022 года.

Владельцем новой системы выступает Министерство связи и информатизации; владельцем информационного ресурса новой версии ИАС КНД – Комитет государственного контроля; оператором новой версии ИАС КНД – государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси».

Минсвязи поручено до 1 марта 2023 года устранить замечания и осуществить передачу системы оператору.

Согласно документу, новая версия ИАС КНД предназначена для автоматизации процессов формирования сводных планов проверок, формирования и исполнения планов выборочных проверок в областях и Минске; обеспечения взаимодействия контролирующих (надзорных) органов при планировании и осуществлении контрольной (надзорной) деятельности; повышения эффективности организации и координации…; создания единой республиканской базы данных о контрольных мероприятиях и их результатах.